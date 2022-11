A teljes biztonságot az adja, ha megfelelő minőségű és megbízhatóan működő szén-monoxid-érzékelőt telepítünk a tüzelő-fűtő berendezéseink közelébe. – Mivel a mérgező gáz színtelen és szagtalan gáz, ezért csak ezek a műszerek képesek jelezni a jelenlétét. Vásárlás előtt mindig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak és kérjük szakember segítségét –emeli ki a katasztrófavédelem. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság honlapján rendszeresen közzéteszi a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő eszközökről készített kimutatásokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljon senki a negatív listán szereplő termékek közül, illetve ha korábbról valaki ilyen érzékelővel rendelkezik, akkor azt cserélje le a pozitív listán találhatók egyikére.

Nagyon fontos a szavatossági idő – ez nem csak a dobozon, de általában a készüléken is szerepel. Van olyan érzékelő, amit néhány évente kell cserélni, de olyan is kapható, ami tíz évig használható biztonsággal.

Fontos az is, hogy megbízható helyről szerezzük be, és ne teszteljük az érzékelőt cigarettafüsttel, vagy az autó kipufogójához téve. Ilyenkor a készülék jelezni fog, de ezzel együtt tönkre is megy. Mert ezek a műszerek úgy működnek, hogy nagy dózis esetén telítődnek, és már nem mérnek újra.