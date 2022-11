A Maszler család 1986-tól fogadja a vendégeket a pécsi városrészről elnevezett Tettye Vendéglőben, amely azóta már országosan ismert étteremmé nőtté ki magát a hagyományos, de mégis különleges ízvilágának köszönhetően.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben Életmű Díjat adományozott Maszler Józsefnek, hiszen munkásságával maradandót, példaértékűt alkotott a gazdaság területén.

„Maszler József középiskolai tanulmányai után egy iskolai felhívásnak köszönhetően szerzett felszolgálói képesítést. Először az Olympia étteremben dolgozott, ahol hamar kitűnt szorgalmával és főpincér lett. Hamarosan önálló egység vezetésével bízták meg. Elismerték vezetőként is, így az akkori Vendéglátó Vállalat ajánlatát elfogadva a gyengén működő Tettye étteremhez került. Felelősséget érezve a gyönyörű kerthelyiség hangulatának megőrzéséért is, egy igazi svábos jellegű vendéglő létrehozása volt a terve. A megvalósítás tökéletesen sikerült, a vendéglőt ma is a legnépszerűbbek között tartják számon. Maszler József aktívan részt vett a tanulók gyakorlati oktatásában és nevelésében is.” – emlékezett meg honlapján a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.