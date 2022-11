A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya megyei munkatársai november 21. és 27. között sem pihennek meg. Hétfőn Pécsett, a bőrdíszműüzletekben, szerdán Szigetváron, a ruhaboltokban, pénteken pedig szintén a megyeszékhelyen az autószerelőknél végeznek váratlan ellenőrzéseket.

Az ellenőrök az eddigieknek megfelelően most is vizsgálják a nyugta- és számla­adást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is.

A megye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik

.