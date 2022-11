A szocialista-DK-s igényeket kiszolgáló önkormányzati lap a kilépésről szóló írásában azzal riogatott, hogy „nem akart Pécs milliárdokat bukni", ezért hozták meg ezt a döntést, mindezt pedig Nyőgéri Lajos, MSZP-s alpolgármester állításaira alapozták. Csakhogy a nemzeti oldal már akkor hangsúlyozta, hogy erről szó sincs, nem fog a város milliárdos normatív támogatást bukni csak azért, mert néhány kisebb önkormányzat nem szolgáltat adatot a kormányzatnak.

Az viszont már akkor is nyilvánvaló volt, hogy éppen a pécsi önkormányzat bukhat el akár 100 millió forintot, mert a társuláshoz és annak közös intézményeinek a fenntartásához ennyi plusszal járul még hozzá a magyar állam. Ráadásul egyértelmű volt, hogy miután május 22-én nyert el 336 millió forintot az társulás egy családi bölcsőde kialakítására, ez a projekt is veszélybe került volna.

Mindezek mellett Pécs számára súlyos presztízsveszteséget okozott, hogy a közvélemény szerint az ország egyik legnagyobb városa nemhogy a régióvezetői szerepre nem képes, de még egy kistérségi társulásban sem tud vezető szerepet betölteni, amit kilépés után a Pécsnél több mint hússzor kisebb lélekszámú Kozármisleny szinte azonnal elvállalt volna.

Péterffy Attila „szakmai" vezetése most meggondolta magát, és elfogadhatja a kormányzat részéről is azt érvelést – ahogy erről a pénzügyminisztérium is tájékoztatta őket –, hogy a várost „nem érheti hátrány attól, hogy a társulást alkotó egyik település egy adatszolgáltatását esetleg nem teljesíti határidőben". A Nyőgéri Lajos által jegyzett előterjesztésben most már az szerepel, hogy „a közfeladat-ellátásra társult önkormányzatoknak mind szakmai, mind intézményi, infrastrukturális szempontból nagy szüksége van Pécs önkormányzatának támogatására, hiszen maga a rendszer kiforrott".

Az ezzel kapcsolatos ügyről a következő decemberi közgyűlésben dönthetnek.