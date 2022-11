– Fenntarthatósági célkitűzéseink és a körkörös gazdaság megvalósítása mellett elengedhetetlennek tartjuk, hogy ne csak vállalati szinten, hanem egyénileg is mind hozzájáruljunk környezetünk és bolygónk fenntartásához, mivel az csak így lesz a következő nemzedékek számára is élhető. A LAFARGE-nál hisszük, hogy a változás a gondolatok szintjén kezdődik. A fenntarthatósági céljaink csak úgy valósulhatnak meg, ha munkavállalóink is elkötelezettek a zöld szemlélet mellett nemcsak a vállalati működés, hanem mindennapi tevékenységeik során is. Ennek jegyében szerveztük meg a Fenntarthatósági Hét programjait, valamint indítottuk útjára fenntarthatósági kampányainkat a közösségi médiában. Ezzel egy olyan szemléletváltást is el szeretnénk érni, ami az egész mikrokörnyezetünk gondolkodásmódjára is hatással lehet – mondta Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.

A november 21-25. között megszervezett Fenntarthatósági Hét keretében a fenntarthatóság témájához kapcsolódó érdekes előadások, interaktív programok mellett a LAFARGE munkavállalói látogatást tehettek a Kökény Regionális Hulladéklerakó Központban. A látogatás során megismerhették annak folyamatát, hogyan kezelik elő azt a hulladékot, amelynek egy részét a Királyegyházi Cementgyárban újrahasznosítanak alternatív tüzelőanyagként. Ezáltal is jelentős mértékben csökkentve a Királyegyházi Cementgyár CO2 kibocsátását.

A környezettudatos szemlélet mindennapi életben történő alkalmazását segíti továbbá a novemberben elindított LAFARGE Zöld Tippek, amelyet a munkavállalókkal belső kommunikációs felületeken, míg a lakossággal a vállalat hivatalos Facebook oldalán oszt meg a LAFARGE.

A LAFARGE eddig elért fenntarthatósági eredményeiről, megoldásairól a LAFARGE betON podcastcsatornán lehet további információkat hallani. A “Zöld Gondolatok” novemberben indult évadában a LAFARGE szakértői beszélnek az innovatív és zöld építőipari technológiákról és alapanyagokról, valamint környezettudatos és fenntartható építészetről, társadalmi felelősségvállalásról.