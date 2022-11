Több településen rendeztek az elmúlt hónapok során is közösségi turkálót, bolhapiacot, „garázsvásárt”. Nemrég Somogyapátiban, ezúttal Rózsafán rendeznek hasonlót. De a használt prémium darabok adásvételére is akadt pécsen a Jótékony Nőegylet jótékonysági ruhavásárán néhány héttel ezelőtt – e program kiemelt érdeklődéssel zajlott, s láthatóan minőségi darabok is gazdára találtak.