A szakember szerint már az is baj, hogy nem egy kisállat-kereskedő a profit érdekében bárkinek bármit elad, függetlenül attól, hogy az illető, vagy a körülményei alkalmasak-e a különleges igényű állatok gondozására. A jó tanács tehát, hogy ha valaki ilyen egzotikus állatot szeretne otthonában, alaposan olvasson utána a szükségleteinek, és még a beszerzés előtt készítse elő lakhelyét. És nem utolsó sorban vásárlás előtt a menhelyeken nézzen szét, rengeteg állat vár ugyanis ezeken örökbefogadásra.

Aztán, ha az állatnak és magunknak is jót akarunk, a fajtát is jól fontoljuk meg. Az egyébként keresett papagájok, hüllők, kétéltűek, divatos kisemlősök legtöbbje eredeti (mediterrán, esőerdei) származási helyének megfelelően különleges, nálunk csak nagyon költségesen kialakítható tartási körülményeket, gondozást, táplálkozást igényelne. És ha mindezt elspóroljuk, nagyon könnyen megbetegszenek.

De hogy ötletet is adjon, a szíriai aranyhörcsögöt például kimondottan ajánlja Szalánczi Judit. Mint mondja, az akár 70 éves kort is megérő sok hüllővel ellentétben ennek 1–2 esztendőnyi élettartama egy gyereknek is sokkal könnyebben segít beletanulni a felelős állattartás fortélyaiba.



Bécsben jogsihoz kötik a tartásukat

Az osztrák főváros önkormányzata megunta az egzotikus és vadállatok otthoni tartásából adódó különböző problémákat. Jövő január 1-től így csak az kap engedélyt erre, aki elvégzi az erre előírt, minimum négyórás szaktanfolyamot.

Hasonló magyar városi kezdeményezésről nem tudunk, ám sokan sajnos arról sem, hogy a veszélyes, illetve a kedvtelési célú állatok tartására is külön-külön jogszabály (FM- és kormányrendelet) vonatkozik. Amelyek tételesen felsorolják az otthon nem, vagy csak szakképesített gondozó által, speciális körülmények között tartható állatok listáját is. A szabályok ellen vétők pedig a pénzbírság mellett súlyosabb esetben akár felfüggesztett börtönbüntetésre is számíthatnak.