Harminchárommillió forint extra támogatással segíti a kormány a pécsi Hullámfürdő működését

Csütörtökön jóváhagyott döntéssel 33 millió forint rezsitámogatást biztosít a pécsi Hullámfürdő idei működéséhez a kormány – erről számolt be a közösségi oldalán dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és Hoppál Péter, Pécs parlamenti képviselője is, megjegyezve, hogy a kabinet a nehéz helyzetben is segíti a várost.

Az extra kormányzati támogatást a PSN Zrt. a Hullámfürdő működési költségeinek fedezésére fordíthat. Amint arról Máté János vezérigazgató lapunknak beszámolt, az összeget a sportállamtitkárság javaslata alapján, stratégiailag kiemelt sportműhelyként érdemelte ki a Hullámfürdő. Az uszoda ad otthont több olimpikon és paralimpikon úszó és triatlonos mellett az OB I-es vízilabdacsapatnak, amelynek utánpótlásában az idén ketten is a korosztályos világbajnoki címig jutottak.

