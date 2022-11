Miért van hideg a lakásomban. Bárhogy tekerem a termosztatot, a radiátor nem és nem akar forróbb lenni

- panaszkodott uránvárosi olvasónk, de hasonló panaszok érkeztek a Kertvárosból és belvárosból is.

– Számos oka lehet annak, hogy a lakók hidegnek érzik a radiátorokat. Átmeneti időszakokban, erősebb nappali felmelegedéskor, ha a megkívánt belső hőmérséklet alig haladja meg az épületen kívüli hőmérsékletet, akkor a fűtőtest hőmérséklete tapintásra hidegnek is tűnhet, annak ellenére, hogy a fűtés megfelelően működik – említette meg megkeresésünkre Rozsos Rózsa, a Pécsi Távfűtő Kft. (PÉTÁV) vállalat- és ügyfélkapcsolati menedzsere, aki kitért arra is, hogy az is előfordulhat, hogy a felhasználók tulajdonában lévő fűtési berendezések meghibásodása okozza a fűtési elégtelenséget, például levegős a rendszer, meghibásodtak vagy leragadtak a termosztatikus radiátorszelepek, elromlott az automata légtelenítő.

A lakóközösségek tulajdonában lévő fűtési berendezések karbantartása a lakóközösségek feladata, de PÉTÁV-tól is lehet ajánlatot kérni a szükséges munkák elvégzésére. Mint megtudtuk, az is előfordulhat, hogy a lakóközösség képviselője kérte az épület hőmérsékletének csökkentését, vagy egy külső kivitelező a lakók megbízásából munkát végzett az épületben, amihez a fűtési rendszert üríteni kellett, ilyenkor több óra is eltelhet, amíg helyreáll a megszokott szolgáltatás.