Emellett a különleges papír-technikával, a quilling-el is megismerkedhetnek a rózsafaiak, ugyanis ilyen témájú szakkör is indul Konczosné Gál Andrea művelődésszervező, könyvtáros vezetésével a Rózsafai Művelődési Ház és Közösségi Színtér falai között, emellett folytatódnak a közös sportolási alkalmak is.

Nagy sikert aratott a lakosság körében a nemrégiben lezajlott Halloween-felvonulás is, ahol díjakat is kiosztottak a nevezők között.

Jutalmazták a legötletesebb Halloween-jelmezeket, illetve a házakra és udvarokra elhelyezett díszítéseket is.