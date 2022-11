– Fontosnak tartottuk, hogy a mi körzetünkben is tartsunk fórumot, amelyen áttekintjük: mit is jelent az Európai Unióval kapcsolatos nézetkülönbségünk, miközben azt is szeretnénk, hogyha a félresikerült szankciós politikai helyett a normalitás állna helyre, és a Magyarország megkapná a neki járó megérdemelt forrásokat – mondta a pécsi Laterum Hotelben megtartott fórum előtti sajtótájékoztatón Hoppál Péter parlamenti képviselő. Később a hotel teljesen megtelt konferenciatermének hallgatósága előtt azt is leszögezte, jelenlegi helyzetben Magyarországnak és a kormánynak az a legfontosabb üzenete az, hogy béke legyen, miközben az európai fórumokon ez a kifejezés alig hangzik el – mondta.