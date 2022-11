– Az ötletadó Magyarné Éva néni volt, és a vázat az alpolgármester, Schönberger Ferenc készítette. A legfölső négyzet fehér színből készült, ami egy elhunyt klubos néni emlékét őrzi. Ő is lelkesen segített volna, de már nem tehette – mondta elcsukló hangon lapunknak kedd délután Bálint Zsoltné Izabella, a vokányi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. – A horgolt karácsonyfa tetején lévő csillagon egy kis díszecske is van, amit még a néni varrt, így benne lehet az ő keze munkája is a az idei horgolt karácsonyfánkban – tette hozzá.

A horgolt karácsonyfát a templomnál állították fel, de egy másik valódi karácsonyfa is díszíti a települést, mely a polgármesteri hivatal előtt látható.