A németországi központú Körber konszern tavaly, a vállalat 75. születésnapja apropóján indította el interaktív adományozási kampányát. A jelölések a világ különböző országaiban működő több tucat Körber-telephely munkatársaitól érkeztek, majd szavazataikkal ugyanők döntötték el, pontosan kik részesüljenek a támogatásból.

„Közel három évtizedes pécsi működésünkben a kezdetektől fogva főszerepet kapott a társadalmilag fontos ügyek támogatása. Önállóan is számos erőfeszítést teszünk ezen a téren és egyértelmű volt, hogy a konszern kezdeményezéséhez is csatlakozunk. Nálunk hagyomány, hogy egyes adományaink címzettjeiről a kollégák döntenek, ezért örültünk az aktivitásuknak. Nekik köszönhetően a Körber által összesen kiosztott hat darab 10-10 ezer eurós csekkből kettő is Pécsre került” – összegezte Katona Gábor ügyvezető.