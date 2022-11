A máriagyűdi Czukor Borsó, illetve a Vártalak kávézók tulajdonosa immár harmadszorra szervezi meg a Fuss Csúnya Karácsonyi Pulcsiban elnevezésű jótékonysági rendezvényét. December 17-én szombaton 14:30-tól várják a karácsonyi pulcsiban futó résztvevőket a siklósi várkertben (a Vártalak kávézóban). A futás viszont idén is „csak” mellékszereplő, de fontos, kihagyhatatlan része az eseménynek, a fő szerepet ezúttal is a jótékonykodás kapja, hiszen az ezer forintos nevezési díjakat a környéken munkálkodó állatvédőknek (Tenkesalja Állatvédő Egyesület, Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület, Harkányi Állat és Természetbarátok Egyesülete ) adják át. Idén egy, vagy akár kettő Várkert kört teljesítenek a nevezők, a futás után pedig minden résztvevőt vendégül látnak forralt borral vagy teával. A táv mindenki számára könnyen teljesíthető, akár kutyával és sétálva is.