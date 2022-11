A városban nagyon sokan igyekeztek, igyekeznek segíteni, az önkormányzat első embere Jusztinger János pénteken közölte, hogy védőnő, családsegítő, óvoda, bölcsőde szakmai segítsége és a Gyerekesély Krízisalap anyagi forrásai rendelkezésükre állnak, pénteken a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének adományát is átadták már a családnak, gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Gondoskodtak arról is, hogy az édesapa az önkormányzat kisbuszával el tudjon jutni Pécsre a kórházba.