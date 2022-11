Indonézia Estre várják az érdeklődőket november 16-án, 18 órakor a Király utcai Nappali bárba a PTE International Seasons keretében. Az egyetem különböző karain számos indonéz hallgató folytatja tanulmányait. Velük is találkozhatnak a program résztvevői ezen az estén, hiszen ők is aktívan közreműködnek az eseményen: több tradicionális táncelőadást is bemutatnak majd. 18 órától Dr. Tari Eszter Jáva éjszakai fényei címmel tart magyar nyelvű előadás, 19 órakor pedig tradicionális táncbemutatók kezdődnek. A program nyitott és bárki számára díjmentesen látogatható.