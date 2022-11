Egy személy legfeljebb két művel nevezhet mindkét kategóriában. Az írásokat emailben, lehetőleg .doc vagy .docx fájlban kérik 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárással a [email protected] email címre, 2023. január 15-ig. Az első helyezettet ajándékcsomaggal díjazzák, továbbá a honlapjukon (www.teaskannamuzeum.com) és a Facebook oldalukon (Teapot Museum in Lapáncsa) is megjelentetik az írást. Az online eredményhirdetés 2023. február 1-én lesz.