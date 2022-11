A negyedik pályázat kapott támogatást azok közül, amelyeket a Villány önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében nyújtott be. A most érkezett hírnek leginkább a kisgyermekes családok örülhetnek, hiszen az elkövetkezendő években széleskörűen fejlesztik a Villányi Kikerics Óvoda udvarát. A projekt keretében az udvar játszóterét szeretnék bővíteni: a terület adottságait kihasználva a lépcsősen beépített teraszokon vizes játszótér, domb-mászófal, növényládák közé ékelt kis padok kerülnének, ezzel téve a gyerekek számára izgalmassá és változatos helyszínné a kertet. Ezen kívül egy újonnan épülő melléképület biztosítana helyet az intézmény többfunkciós helyiségének. A kétszintes épület alsó szintjén egy beltéri játszóteret terveztek, mászóvárral, az emeleten pedig egy olyan helyiséget alakítanak ki a nevelők és a gyermekek számára, ahol nyugodt körülmények között folynának az egyéni fejlesztő órák – mint logopédia, gyógytorna, gyermekpszichológiai tanácsadás –, de az intézmény dolgozói számára akár képzések, továbbképzések és megbeszélések, vagy a szülői fogadóórák megtartására is alkalmas helyszín lehet az itt kialakított terem.

A villányi önkormányzatnak idén tavasszal három TOP Plusz-os pályázata lett nyertes. Az egyik keretében a Rendezvénytér játszóterének továbbfejlesztésére 300 millió forint támogatást kaptak, a parkerdő fejlesztésére szintén 300 millió forintot fordíthatnak, továbbá a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatukkal több mint 65,5 millió forintot nyertek el.

Az előző pályázati ciklus is eredményes volt

A villányi önkormányzat az előző európai uniós ciklusban is eredményes volt. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósították meg, és a múlt hónapban le is zárták a Villány több pontjának fejlesztésére irányuló „zöld város” projektet, a TOP pályázatnak köszönhetően készült el a Szent István utca csapadékvíz-elvezető árkok rendezése és az úttest felújítása, a harmadik nyertes pályázat pedig hamarosan zárul: ennek keretében épül most a Villánykövesdre vezető kerékpárút. A munkálatok a végükhöz közelednek, a projekt pedig valószínűleg jövő tavasszal zárul.

A villányi önkormányzatnak a TOP Plusz keretében még további hét beadott pályázata vár elbírálásra.