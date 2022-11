Még fel sem ér az ember a Széchenyi térre, máris belebotlik a Mikulás szánjába, egy színpompás hőlégballonba és számtalan ünnepi díszbe öltöztetett fenyőbe a Kossuth téren. Itt kevés ember tartózkodott, főleg kisgyerekesek családok, akik sorban álltak, hogy a kicsik beülhessenek a Rudolf által vezetett szánba. Az Irgalmasok utcáján felfelé haladva egyre nagyobb lett a tömeg, és a Pécs főterét betöltő karácsonyi zene is végre felcsendült, ahogy elértük az árusok sorát. Idén is változatos portékákkal találkozhatunk. Lehet vásárolni díszeket, kerámia edényeket, bögréket, táskákat, pénztárcákat, de a gasztronómia szerelmesei is megtalálhatják a kedvükre való termékeket, helyi termelők mézeit, chiliszószait, tea különlegességeket, csokoládét, édességeket és sós süteményeket.

Az egyik Baranya megyei méhészet, a Tojzán Méhészet idén is az egyik legszebben feldíszített bódéval büszkélkedhet. A méhészet a Pécsi Méhészeti Egyesület és a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával megrendezett Megye Méze Versenyen már nem először mérette meg termékeit, ahonnan több alkalommal is első hellyel tért haza. A bódéban ki is állították az itt szerzett trófeákat. Tojzán Harangozó Sára elmesélte, hogy Horvátországban is részt vettek már versenyen, ahol szintén első helyet sikerült elérniük. A méhészetet egyébként fia, Tojzán Zoltán alapított meg, aki a ’90-es évek végén települt át Magyarországra és már 12 éve foglalkozik a méz világával. Helyileg Pécsváradon találhatóak. Nagyon szereti a várost és a pécsi Adventi vásár is nagyon-nagyon tetszik neki.