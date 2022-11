Emellett további kézműves termékek, karácsonyi díszek lelhetnek gazdára. Termelői piaccal is készülnek, ahol a térség kistermelőitől az ünnepi sütés-főzés jegyében mézet, tojást, lekvárt, gyümölcsöket és dióbelet is kaphatnak a látogatók, valamint különféle italok közül is válogathatnak majd. Az adventi készülés jegyében fenyőfát is vásárolhatnak a helyiek, ezt december 17-től 24-ig megtehetik.