A lakásgazdálkodási területért egyébként Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester, valamint Fogarasi Gábor jobbikos bizottsági elnök felel a politikai oldalon.

A baloldaliak pénteki, heti összesítőjében kitérnek arra az ügyre is, hogy MSZP közeli hatalomátvételre készülhetnek a Pécsi Ügyvédi Kamarában. Mint ahogy mi is beszámoltunk róla, alighanem még nagyobb befolyásra akar szert tenni a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltségével is megpróbálkozó Bodnár Imre, aki a szocialista-DK-s városvezetés első számú ügyvédjeként ezúttal a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöki posztját szerezné meg. Az általa pozícióba emelendő ügyvédek közül többen is baloldali kötődéssel bírnak.

Az önkormányzat ezt nem cáfolta, helyette a városházi propagandalapban jelentették meg, hogy szerintük valószínűtlen, hogy a baloldali, MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozó Bodnár-féle ügyvédcsapat „valami pártos szabadcsapatot alkotna”.