Értékes ajándékok mellett több száz peonzát osztottak ki a pécsi gyerekeknek az elmúlt hetekben. A Mexikóból származó pörgős játékokat a Peonza Hungary szervezésében Carlostól, a nemzetközi peonza bajnoktól kapták azok a fiatalok, akik részt vettek, és a legügyesebbek voltak a heti rendszerességgel megtartott versenyeken.

A Mexikóból származó játékot Czeglédy László hozta be hazánkba 2010-ben, azóta őszi és tavaszi turnék keretében mutatják be és népszerűsítik, mini versenyeket rendeznek, és egy-egy több hétig tartó eseménysorozat alkalmával kétezer peonzát ki is osztanak a gyerekek között. Idén ősszel a mi régiónkban – Pécs (és Kozármisleny), Szekszárd, és Kaposvár iskolásainak – a mexikói származású Carlos, míg Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban és Jászberényben egy másik bajnok bemutatózott a fiataloknak.

Forrás: Forrás Üzletház

A versenyeken – ahol egyébként nem a trükkök számítottak, hanem egyszerűen az, hogy kinek pörög tovább a játéka – a mexikói tulajdonos felajánlásából peonzákat, pólókat, kulcstartókat osztottak szét az aktív és ügyes gyerekek között, de értékes ajándékokért is ment a küzdelem: roller, okosóra, okostelefon, tablet, és egy xbox is volt főnyeremény a Forrás Üzletházban szombatonként megrendezett versenyeken. Az utolsó megmérettetést hétfőn, a 25 emeletes magasház helyén lévő emlékparkban tartották meg.

Fotós: Rajnai-Zsíros Krisztina

Közösségformáló, és fejlesztő játék is A peonza egy kúp alakú pörgettyű, amely az idősebbeknek gyermekkoruk kedvencét, a búgócsigát juttathatja eszükbe, ugyanakkor van, aki inkább a jojóhoz hasonlítja, hiszen trükközésekre is alkalmas. – Maga a játék arról szól, hogy hozzuk ki a gyerekeket a számítógép elől, játszanak csoportosan is akár, mert azt tapasztaljuk, hogy délután a játszóterek üresek – mondta lapunknak Czeglédy László. Hozzátette, ebben a játékban az a jó, hogy együtt játszik a kicsi, a nagy, a fiú, a lány, a szegény és a jómódú, éppen ezért kiváló közösségformáló, de sok más jó tulajdonsága mellett fejleszti a kézügyességet, a koncentrációt, a versenyszellemet is. Hogy mire is jó a peonza, arról egyébként Czeglédy László egyszer egy veszprémi igazgatónőtől egy négy oldalas összefoglalót kapott, amelyben a gyerekekre gyakorolt számos pozitív hatását írta le.