A közgyűlés elején jelentették be a kérdéseket a képviselők, amikre szokás szerint ebéd után kellene válaszolnia a polgármesternek. Péterffy Attila azonban nem egyszer ahhoz a lehetőséghez nyúlt eddig, hogy 15 napon belül írásban válaszolt, mert egyrészt így jobban fel tudott készülni, másrészt nem kellett a szélesebb nyilvánosság előtt a válaszokról beszámolnia. Egyelőre nem tudni, ma délután melyik opciót választja a város első embere.

A volt DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia független képviselő azt kérdezte a városvezetőtől, hogy igaz-e a sajtóhír a vesztegetési botrányról, valóban a mostani városvezetés idején érkeztek azok a munkatársak, akikkel szemben vizsgálódnak a hatóságnál? Megkérdezte, hogy Péterffy Attila támogatja-e egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amely független szakemberekből áll, és az elmúlt három év lakáskiutalásait tekinti át? Megkérdezte, hogy a lakhatási program kapcsán a kampányban még a legátláthatóbbnak nevezett lakhatási koncepcióval mi a helyzet? Az iránt is érdeklődött, hogy a közgyűlési baloldali többség arról döntött nemrég, hogy több száz önkormányzati ingatlant adnak el, ez mikor kezdődik el, mikor lehet megtekinteni ezeket a lakásokat, hogyan biztosítják a nyilvánosságot?

A volt jobbikos, egykor a városvezető koalíciót erősítő Hencsei Zsolt azzal kapcsolatban érdeklődött, hogy mi az oka annak, hogy a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréjét megalapozó értékbecsléseket a képviselők és a nyilvánosság sem láthatta, illetve az értékbecslést készítő volt MSZP-s képviselő szakmai licenszét láthatják-e, illetve volt-e másik értékbecslés?

Ezeken kívül az iránt érdeklődött, hogy négy posta is bezár a keleti városrészben, de mit tesznek azért, hogy legalább a Puskin téri hivatal megmaradjon? Illetve azt tudakolta, hogy István-aknán mikor szüntetik meg az áldatlan állapotokat?

Az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, Kővári János azt kérdezte a vesztegetési botrányról, hogy a polgármester folytatott-e le vizsgálatot a témakörben, hány ingatlan értékesítését érinti az ügy, milyen ellenszolgáltatást kértek, illetve kik a felelősei az ügynek? A jobbikos Fogarasi Gábornak, a népjóléti bizottság elnökének és az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak, a szociális területért felelős alpolgármesternek van-e tudomása az ügyről? Végezetül a városvezető koalícióval újra együttműködő Momentumtól az átláthatóságról érdeklődött.

Barkóczi Csaba ispitaaljai fideszes képviselő a helyiek kérését tolmácsolta, hogy fessenek fel parkolóhelyeket több utcában, illetve azt kérte, hogy a Nevkó uszodáját decembertől nyissák meg, mert áldatlan állapotok vannak az úszóedzéseken, hiszen ha van pénz 41 millió forintnyi jutalom kiosztására a cégvezetői körben, akkor van a gyerekek úszására is.

Berényi Zoltán, a Vasas-Hird-Somogy képviselője megismételte a szeptember 20-ai közgyűlésre feltett kérdését, mert szerinte nem biztosítja a Keleti Városrészi Óvoda vezetése, hogy többek között Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet részére kulturális, közösségi rendezvényeket tartsanak meg az egykori Bányászotthonban? A Tüke Busz kapcsán a finanszírozást illetően érdeklődött, valamint "Vasas-Somogy-Hird Péccsel, vagy Pécs nélkül? Mit gondol erről Polgármester Úr?” címmel nyújtott be napirend utáni felszólalási kérelmet.

Tüke Busz: szerencsejáték lett a buszozás Pécsen

Éppen a héten jelentették be, hogy tovább csökkentik a járatok számát a pécsi önkormányzat által működtetett Tüke Busznál, a keddi közgyűlésen már azt jelentették be, hogy újabb pénzt utalnak a céghez rezsitámogatás címen. A baloldali önkormányzat előterjesztése szerint a társaság differenciált rezsitámogatás formájában próbál - az energiaárak elszabadulása és az inflációs folyamatok részbeni kompenzálása érdekében - segítséget nyújtani dolgozóinak. A támogatás 100 százalékos összege 2022. november hónapban bruttó 80 ezer forint, decemberben 140 ezer forint fejenként.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint támogatandó az elképzelés, de mivel a sofőrök elvándorlása folyamatos és az elmúlt évben szerencsejátékszerűen mennek le a pécsiek a buszmegállókba, mert vagy jön busz, vagy nem, nem elvárható, hogy a pécsiek ezt tovább tolerálják, ezért is kéri, hogy immár a városvezetés a sofőrök bérrendezését kezelje elsődlegesként.

Berényi Zoltán (ÖPE-KNDP) képviselő megköszönte a Tüke Busz dolgozóinak a munkát, de felhívta a figyelmet rá, hogy az eddigi felesleges - ügyvédekre, tanácsadókra, tanácsnokokra, biztosokra szánt - kiadások helyett többet adhattak volna ezekre a célokra is.

– Nyolc vezető egymás között osztott ki 41 millió forintot a Pécsi Vagyonhasznosítónál, ennek pénznek jobb helye lett volna például a Tüke Busz dolgozóinál

- mondta Barkóczi Csaba fideszes képviselő.



Az MSZP-s Tóth Bertalan sógora a városházán és a vagyonhasznosítónál?

Bognár Szilvia a buszos cég előterjesztésénél kitért arra, hogy korábban és most is kádertemetőnek használják a cégeket, nulla teljesítményért lehetnek helyzetben bizonyos személyek, ezért kéri ennek felülvizsgálatát is. Megjegyezte, hogy ha a hírek szerint Tóth Bertalan sógora a Pécsi Vagyonhasznosító mellett a Városházánál is dolgozik már, akkor ezt a témakört is áttekinthetné a hr-munkatárs.

A Tüke Busznál egyébként az egyik igazgatósági tag, az MSZP volt városi elnöke, Gulyás Emil, de a cégnél tevékenykedett az a Bodnár Imre is, aki MSZP-s képviselőjelöltséggel, kamarai elnöki poszttal is próbálkozott Péterffy oldalán, és több tíz millió forintnyi közpénzért "világította át" ügyvédjeivel az önkormányzatot és cégeket.

A volt koalíciós tag szerint az egyetlen járat is kimarad

Topán László, a volt momentumos, jelenleg független képviselő - aki kilépett a baloldali koalícióból is - szerint eleve rossz a mecsekoldali buszközlekedés a körzetében, de sokszor az egyetlen olyan járat is kimarad, amivel be lehetne jutni például az iskolába. Szerinte nemcsak a sofőrhiány, hanem az akarathiány is jellemzi a céget.

Ruzsa Csaba MSZP-közeli alpolgármester szerint az újabb, hétfőn bejelentett menetrendi módosítás éppen ezeket a problémákat is kezeli majd a Mecsekoldalon. Barkóczi Csaba (Fidesz) erre azt mondta, hogy Ruzsatól most azt lehetett hallani a menetrendi korlátozások kapcsán, hogy "miként lehet a tehéntúrót prémium minőségű trágyaként eladni".