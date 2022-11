– Nagyon számítunk azokra a civil szervezetekre, közösségekre, akik itt élnek, alkotnak és tesznek azért, hogy ez a településrész fel tudjon emelkedni, hogy fel tudjon zárkózni a város többi részéhez. Természetesen szabadidős létesítmények tartására, óvodai, iskolás csoportok kikapcsolódására – táboroztatására, kirándulások szervezésére – is alkalmas lesz a terület, mindemellett a hagyományőrzés és a lovassport területén rendezvények helyszíne is lehet – fogalmazott a városvezető. Megköszönte a támogatást a térség országgyűlési képviselőjének, illetve a azoknak az önkormányzati munkatársaknak, akik a fejlesztés előkészítéséből, illetve lebonyolításából kivették a részüket. Hozzátette azt is, bíznak benne, hogy a következő fejlesztési ciklusban további beruházások fognak megvalósulni Postaszálláson, de már most is folyamatban van egy, ami érinti a városrészt, ez pedig a Baross Gábor utca csapadékvíz-elvezetésének rendezése.

Fotós: Zs. K.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt az elmúlt három év hihetetlen nagy menetelés volt a város életében, vagyis nagyon sok fejlesztés valósulhatott meg Siklóson. Most viszont – látva a gazdasági folyamatokat – egy olyan időszak következik, amely hasonlóan nagy, nehéz menetelés lesz, csak most az lesz a cél, hogy a megszokott módon tudjanak működni az intézmények, közösségi terek. Elismerő szavakkal illette a Várunkért és Városunkért Egyesület vezetőségét is, hiszen – mint mondta – ők is kellettek ahhoz, hogy ez a projekt célba érjen.