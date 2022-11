Nagyszabású épületek tervezésében és kivitelezésében is szerepet vállalt, egyik fő munkája a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet, amelyen a tető alatti fríz a magyarság történetébe és a keresztény üdvtörténetbe enged bepillantást. A biatorbágyi tizenhat tantermes iskolán szintén vakolathímzést alkalmazott, az ábrázolások utalnak a termek funkcióira. Harmadik fő műve a Kondorosi Népfőiskola, itt is megjelennek magyar és keresztény tartalmak a képírás segítségével. Ő tervezte a palkonyai Szent Bertalan-kápolnát is, amelynek motívumait az Indulj el egy úton kezdetű magyar népdal ihletett.

Fotós: Őri László

Az építész családi házakat, középületeket is tervez.

– Úgy látom, mutatkozik igény a családok részéről arra, hogy egyedi és részletgazdag legyen a környezetük. Ilyenkor olyan motívumokat, mondanivalót jelenítünk meg, amelyek személyre szabottan az adott családnak, családról szólnak. Ennek óriási identitásnövelő szerepe van, a szülők gyermekeiknek is továbbadhatják a házuk történetét, üzenetét – állapította meg Grátz Antal.

A városvédők vendége volt

A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület 1983-ban alakult meg. A város egyik legrégebbi civil szervezete, mely feladatának tartja Pécs épített és szellemi örökségének ápolását, a helyi kötődés erősítését. – Grátz Antal építészmérnök is tagja a szervezetnek, képviseli azt a Városi Tervtanácsban, vele közösen alapítottuk meg a Pécs Szerethető Háza díjat. Felkészültsége, tudása alapján mára országosan ismert építésszé és a szerves építészet kutatójává vált, a magyar nyelv, népművészet, hitvilág egyetemes és örök értékeire hívja fel a figyelmet – mondta Őriné dr. Fodor Márta, a Pécsi Város­szépítő és Városvédő Egyesület elnöke.