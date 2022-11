A település is csatlakozik az idén is a cipősdoboz akcióhoz is – ennek keretében egy, a résztvevők által választott korú és nemű, gyermek számára tölthetnek meg ajándékokkal, édességekkel, játékokkal vagy írószerekkel dobozokat. A megtöltött csomagokat az önkormányzatnál gyűjtik december 12-ig. December 5-én, hétfő délután a Mikulással is találkozhatnak a baranyai falu lakói. Szent Miklós utódja lovaskocsira pattanva jár majd körbe a településen, s megajándékoz minden tizennégy év alatti gyermeket.