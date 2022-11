Az érdeklődők száma 19 148 fő volt, akik 753 helyszínen összesen 4 607 147 madarat figyeltek meg. Magyarország a megfigyelők (3773 fő) és a helyszínek számát (1375) tekintve is az első helyen végzett, míg a megfigyelt madarak példányszáma (146 673) alapján az ötödikek lettünk - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírlevelében.



Baranyában két fő helyszínen (Csertő, Sumony) fogadták az érdeklődőket (101 fő), de még további két területen is végeztek terepbejárásokat. Összesen 115 madárfaj 12 297 példányát figyelték meg. A három leggyakoribb madárfaj a seregély, a tőkés réce és a nyári lúd volt. A hazánkban megfigyelt madarak 8,4%-a származott a baranyai megfigyelőktől.



A megfigyelt madarak között számos érdekesség akadt, de ezek közül is kiemelkedik a sumonyi halastavakon lencsevégre kapott széki lile. A faj baranyai jelenlétét eddig még nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani, így a megfigyelés eredményeként újabb fajjal bővült a megyében előforduló madarak listája.