Az év első felében közel 145 millió forintos adózott eredményt ért el a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., ami valamivel több mint egymilliárd forintos bevétel mellett történt. A cégnél azonban az első félévben még nem fizették ki a vezérigazgatói prémiumot – legalábbis ez derült ki a vállalat első félévről szóló, most bizottság elé kerülő beszámolójából. A többletbevételt mások mellett az is okozza, hogy nem adtak bérleti díj kedvezményt úgy, mint a koronavírus-járvány idején, valamint az új vásárcsarnok kapcsán az egyszeri bevételek is most jelentkeztek.