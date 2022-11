A fogyasztók megtévesztésének minősül, ha a gyártás során használt növényi zsírokra nem hívják fel az előírt módon a vásárlók figyelmét. A kakaóvajon kívüli egyéb zsírokat öt százaléknál nagyobb arányban tartalmazó készítmény nem nevezhető csokoládénak, hanem például éttáblaként vagy bevonómasszaként árusítható.

A fogyasztóvédelmi hatóság minden évben ellenőrzi, hogy a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak-e a csokimikulások összetételéről: tavaly mindössze egyetlen termék esetében találtak hiányosságokat.

A szaloncukrokat is minden évben górcső alá veszik: a túl vékony burokkal rendelkező szaloncukor tölteléke könnyen kifolyhat, a mártott termék a kevés bevonat miatt hamarabb kiszáradhat. A megfelelő arányt ezért előírások rögzítik, ezek betartásával tavaly nem volt gond.

Rendelkezés adja meg azt is, hogy legfeljebb mennyivel térhet el az előre csomagolt termék tömege a tájékoztatásban jelzettől: 100–200 gramm között 9 százaléknál nagyobb különbség már nem fogadható el. Tavaly egy termék esetében talált kifogásolni valót a hatóság: a dobozába az egyedileg megengedhetőnél is kevesebb szaloncukrot csomagoltak.