– Az, hogy önállóan járhatunk el, azért is hasznos, mert így egy-egy kisebb ügy a hivatásos tűzoltók beavatkozása nélkül is megoldható, így nekik marad kapacitásuk más káresetek kezelésére. Olyankor pedig, amikor akkora hord­erejű vészhelyzet lép fel, mint az augusztusi patacsi tűz, minden segítségre szükség van – magyarázza a tűzoltó.

– Az ilyen helyzetekben még a legrutinosabbakban is megjelenik a félelem. Én a patacsi esetkor a kevésbé veszélyes területen voltam, de hallottam a csapattársaimtól, hogy a domborodó, robbanni készülő gázpalackok számukra is elég rémisztőek voltak. Vannak azonban olyan szituációk, hirtelen kialakuló vészhelyzetek, amikor nincs idő félni, azonnal be kell avatkozni. Ilyenkor nem annyira a félelem dominál, inkább a segítési szándék, na meg az adrenalin – állapítja meg Kis László.

– Sajnos találkoztunk már tragédiákkal, amelyeket nekünk is fel kell dolgoznunk. Elég összetartó csapat vagyunk, így ilyen esetekben beülünk valahova együtt és megbeszéljük a történteket. Törekszünk arra, hogy figyeljünk mindenki lelkiállapotára, segítsük egymást a munkában – avat be a csapat működésébe az önkéntes tűzoltó.

Kis László a jövőre vonatkozó terveiről is mesélt.

– Budapesten működik a Tűzoltó Doktorszolgálat. Itt orvos vagy mentőtiszt végzettségű szakemberek tűzoltó alaptanfolyam elvégzése után teljesítenek szolgálatot. Olyan speciális helyzetekben segítenek, mint egy elhúzódó tűzoltás, ahol, ha például rosszul lesz az egyik tűzoltó, szakszerűen ki tudják hozni a tűzből, az alapvető egészségügyi ellátást megadva számára. Autóbalesetekhez is gyakran riasztják a tűzoltó doktorokat, ahol védőruhájukban biztonságosabban tudják kimenteni a sérülteket mint azt a védtelen mentősök tehetnék. A legnagyobb álmom, hogy én is itt teljesíthessek szolgálatot – árulja el a fiatalember, aki emellett alpin-mentési technikákkal is foglalkozik.

Azt is elárulta, a motivációt elsősorban a vészhelyzetekben való helytállás, a mások segítése adja a feladataihoz, s számára az egyesületi szolgálat is egyfajta kikapcsolódást jelent. Emellett szeret a természetben időt tölteni, s a futás is segíti feltöltődni.

– Úgy látom, a környezetem büszke ránk és hálával fordulnak a tűzoltók felé. A patacsi tűz után volt, hogy egy ismeretlen is köszönetet mondott az utcán. Az önkéntes szolgálat rengeteg időt, erőt igényel, de enélkül nem lennék az az ember, aki vagyok. Az energiaráfordításért kárpótol az, amit emberileg nyerek az egyesület tagjaként – összegez Kis László.