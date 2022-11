Az Árkádban zajló rendezvény tökéletes meglepetés lehet a gyerekeknek a karácsonyi várakozás ideje alatt, ahol mesehősüket láthatják életnagyságban és még fotót is készíthetnek vele. Akár saját telefonnal vagy fényképezőgéppel is érkezhetnek a látogatók, de kérésre azonnal nyomtatott polaroid képeket is készítenek a szervezők.

A sorban állás kissé hosszadalmasnak ígérkezik, de nem kell emiatt sem aggódni, mert még az is varázslatos lesz, szó szerint, hiszen Richard Davidson bűvészmutatványokkal szórakoztatja a fotózásra várakozókat.