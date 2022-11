A Bama.hu-n azonban éppen a közelmúltban foglalkoztunk a témával. Az amerikából behurcolt kártevő ellen az aszály is hatásos volt – számuk tizedére csökkent –, de az előző években folyamatosan kellett védekezni permetszerekkel a pusztító rovarok ellen. Most azonban a nagyüzemi termelésben az energiaárak emelkedése hatott negatívan, hiszen a munkafolyamatok, benne a szükséges szárítással, jelentős energiát igényelnek.

Ez gyűrűzhet be a végül a piacokra is, és továbbra is magasan tartva a dió árát, hiszen amit a permetezésen megspóroltak, az el is megy az energiaárakon.