– A Fidesz-KDNP frakciója mindig is úgy gondolta, hogy minden takarékoskodást először magunkon kell elvégezni. Így jártunk el 2010 után, amikor átvettük a város irányítását és kiderült, milyen rossz állapotban van a baloldali városvezetés után – fogalmazott Polics József fideszes polgármester azt követően, hogy a szerdai testületi ülésen a baloldali pártok politikusaiból álló egyesület elutasította az erre vonatkozó kérelmüket. – Most, amikor újra nehéz időszak előtt áll a város, újra ezt a javaslatot tették le a képviselő-testület elé, hogy a képviselők mondjanak le a fizetésükről, az alpolgármester tiszteletdíját pedig a minimumra csökkentsék, de a javaslatunkat a KÖT képviselői nem fogadták el. Úgy tűnik, nekik a pénz többet ér, mint a város és annak megsegítése! – mondta Polics József.

Úgy számoltak, hogy ezzel több mint 20 millió forintot takaríthattak volna meg évente. Mindezt annak kapcsán javasolták, hogy a közvilágításhoz szükséges villamosenergia beszerzésnél még a legkedvezőbb ajánlat is sokszorosa volt az elmúlt években kapottaknak.

Kispál László (KÖT) alpolgármester szerint ez demagógia, volt olyan elődje, aki azt se tudta, hol van a szomszéd utca, de főállásban felvette a fizetését, hozzájuk képest ő kevesebb juttatásért hasznára tudott lenni a városnak. Felszólította a fideszeseket, hogy csak ők mondjanak le a tiszteletdíjukról, mert listáról jutottak be a testületbe és megemlítette, hogy nem szégyelli felvenni a fizetését, mert pozitív lesz a szaldó a ciklus végén.

Orsós Ferenc (Fidesz-KDNP) képviselő azonban azt mondta, hogy ők az egész városért felelnek és azt is elmondta, hogy szerinte addig nyújtózkodjanak, amíg a takarójuk ér, a város nehéz helyzetében ő azon gondolkodik, hogy miként oldják meg a közvilágítást.

Polics József közölte azt is, hogy nemcsak a tiszteletdíjukról nem akartak lemondani a baloldali képviselők, hanem magáról az árambeszerzéshez kapcsolódó fedezet biztosításáról sem akartak határozatot hozni. Egyszerűen nem voltak hajlandóak erről dönteni – Polics szerint nemtörődömségből, vagy tudatlanságból.

A testületi ülés után a polgármester azonban meggyőzte őket, hogy ezzel 30-40 millió forintos felesleges kiadást okoznak a városnak, hiszen ha eredménytelen a beszerzés, akkor ilyen esetben a szabadpiacról kellene beszerezniük a villamosenergiát. Végül össze kellett újra hívni ülést, és csak ilyen körülmények után voltak hajlandóak megszavazni a beszerzéssel kapcsolatos fedezet biztosítását.

Pécsen sem mondtak le a juttatásokról, sőt

Miközben a város intézményeiben megszorításokat hajtanak végre, részlegesen bezárnak épületeket, addig a pécsi polgármester magasabb összegért bérel autót a Porsche Hungária Kft.-től, mint korábban, így az alváskényelmi csomaggal is ellátott autójának a bérleti díja már 4,5 millióba kerül csak egy évben. De a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nél sem fogták vissza a kiadásokat – már ami a vezetőket illeti –, ott 41 millió forintot osztottak szét prémiumként a vezetők között, ahogyan több mint tízmilliós prémium járt a Biokom Nkft. vezérének is például, de más cégvezetők is örülhettek a jutalomnak. A baloldali képviselők ráadásul már a ciklus legelején arról is gondoskodtak, hogy folyamatosan emelkedjen a fizetésük, így eddig már legalább négyszer nőtt az az összeg, amit megkapnak havonta a „munkájukért".