Reggel hét és kilenc között a legtöbb család élete teljes káosz, főleg akkor ha az egyik gyerkőc beteg, a háromhónapos kisbaba megmagyarázhatatlan okból kezd el fájdalmasan sírni. Évente nagyjából 150-200-szor kell vinni a gyereket óvodába, majd délután ugyanígy érte menni. Ez alsó hangon is 300 alkalom, ki ne hibázna legalább néhányszor azzal, hogy nem teszi ki a kocsi ablakába a behajtási engedély melletti parkolóóráját? És 10-20-30 autó esetében már megsokszorozódik annak a lehetősége is, hogy valamelyik ádáz, gonosz, nemtörődöm, csaló anyukát tetten érjenek.

Ezt tudják a parkolóőrök főnökei is, reggel és délután, amikor a gyerekeket viszik és hozzák, akkor érdemes kimenni vadászni. Az egyik belvárosi óvoda előtt nem sokkal kilenc előtt az egyik parkolóőr megbüntet egy anyukát. Ő is csak a munkáját végzi, aki odaküldte, abban viszont semmilyen emberség nincs. Bár a rendszámot is láthatják a rendszerben, tudhatják, hogy az anyuka éppen odabent van az óvodában, nem számít, mert miért is számítana?" - írta olvasónk.