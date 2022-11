A fejlesztésre még az előző városvezetés idején nyertek el 1,3 milliárd forintot, 2020-ban kezdték el frissíteni, újratervezni terveket és a módosított projektet idén fogadta el az Irányító Hatóság.

A munkálatoknak ezután neki is álltak a szakemberek, amely során megtörténik az épület külső és belső felújítása, restaurálási munkákat végeznek, kicserélik a nyílászárókat, akadálymentessé teszik az épületet, teljes épületgépészeti és -villamossági rekonstrukciót hajtanak végre, tűzvédelmi rendszer alakítanak ki, valamint egy kávézót is építenek, megújul a kert is, valamint a tetőszerkezet rekonstrukcióját is elvégzik a munkálatok során. Ez utóbbi kapcsán olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a messziről, laikusok számára öregnek látszó gerendázatot nem cserélték ki, mielőtt az új héjazatot, lécezést elhelyezték volna.