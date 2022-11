A középkor vége felé a szent kultusza elkezdett halványulni, helyét egyéb szentek és hagyományok vették át, a török uralom tovább gyengítette az emlékezetet – a német területek azonban megmenekültek az iszlám fennhatóságtól, így a peremvidékeken megőrizték Márton tiszteletét.

– A huszadik században kapott új lendületet a Márton-kultusz, az alvó sváb falvakból fokozatosan elterjedt az egész országban. A lámpás felvonulások is az utóbbi időszakban sokasodtak meg, nem beszélve a gasztronómiai vonatkozásról – magyarázza Burján István.

A libákhoz való kötődés adja magát, de mi a kapcsolata a szent életű, önmegtartóztató püspöknek a borhoz? Szokásosan Márton-nap tájára készül el az új bor. – Márton a forrásban lévő bort is „megnyugtatja”, innentől ráüthetjük a dugót a hordókra. De e nap jelzi a kisfarsang, az őszi bálok végét is. Márton elcsendesedésre szólít, az ortodox és a görögkatolikus hagyományban ma is ez idő tájban kezdődik az adventi böjti, bűnbánati időszak – ismertette a szokások hátterét az etnográfus.

– A lámpás felvonulások utalnak a legendára, amikor Tours lakói a bujkáló Mártont kutatták. A fény megvilágítja azt, akit az emberek kerestek, aki méltónak bizonyult a püspöki címre – mondta Burján István.

A lámpások így egyben Márton érdemeinek, jótetteinek is emléket állítanak, összekapcsolódva a Dániel könyvéből származó bibliai sorokkal: „akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok”.