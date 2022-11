Háromhavonta öt szavazatot adhatunk le, sőt a cég által meghatározottakon kívül javasolhatunk is új helyszíneket. Tehát a szavazatainkkal akár egy újabb hazai töltőt is intézhetünk. Pécs jelenleg komoly versenyben van egy Superchargerért, eddig 2063 szavazatot gyűjtött, ezzel az európai ranglista hatodik helyén áll, nem sokkal marad le a horvátországi Novi Vinodolski és a németországi Garmisch-Partenkirchen mögött. Sőt, a listát vezető olaszországi Bolzano is lőtávon belül van a maga 3951 voksával. A világszintű listán egyelőre 18. a magyar város. A szavazáshoz nincs szükség Teslára, csak egy Tesla-fiókra.