Megmenekült a pécsi villamos, számoltak be a jó hírről a jármű fenntartói, azonban jelenlegi helyéről el kell költöztetni. Azt írták, hosszú távú megoldás született, így Pécsett maradnak és megújult formában várják majd a látogatókat a "téli álom után." Aki még szeretne egy utolsót "utazni" a Ferencesek utcájában, várják most hétvégén 10-16 óra között.

Ahhoz, hogy Pécsett maradhassanak, az önkormányzat segítsége mellett is milliós összeg volt szükséges, amit hitelből finanszíroztak, így már most is szívesen veszik az önkéntes adományokat hétvégén a perselyükbe.