Több százezer forint is lehet a bírság

Az önkormányzat közigazgatási eljárás keretében állatvédelmi bírságot is kiszabhat a kóborló eb gazdájára, ennek alapösszege 2021. január 7-től 75 ezer forint, és ezt az alapösszeget még fel is kell szorozni egy kormányrendelet értelmében, és valóban többszörös szorzót is kaphat az állattartó, erre az elmúlt években az ország különböző településein már volt is példa. Hármas szorzó jár például azért, ha a kutyának nincs transzpondere (csipje), ötszörös, ha a gazda elmulasztotta az állat rendszeres ellenőrzését, vagy nem biztosított számára megfelelő férőhelyet, illetve korlátozta mozgásában.

A közigazgatási eljárásban kiszabott állatvédelmi bírságot nem éri meg befizetni, hiszen az adók módjára behajtható, vagyis jellemzően letiltják a jövedelemből, ritkább esetben végrehajtási eljárás indul. Aki képtelen egy összegben befizetni a bírságot, az kérhet részletfizetési lehetőséget az adóhatóságtól.