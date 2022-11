A Baptista Szeretetszolgálat rendezésében megvalósuló Cipősdoboz Akcióval idén is örömöt csempészhetünk a gyerekek életébe. Az országos hálózaton keresztül gyermekotthonokhoz, nagycsaládos szervezetekhez, kórházakhoz, fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolákhoz, egyesületekhez, alapítványokhoz, civil szervezetekhez kerülnek az ajándékok.

A cipősdobozokat november 25-től adhatjuk le december 18-ig az ország 386 adománypontján. Baranya megyében 17 helyszínen várják a cipősdobozokat. Szigetváron egy helyszínen, az Apostoli Pünkösdi Gyülekezetnél adható le a felajánlás. A megyeszékhelyen további 16 helyszín ad otthont az akciónak. A belvárosban található a legtöbb gyűjtőpont. A Szabó József utcai ATLAS Gyógyközpontban, a Király utcai BioLife Plazma Hungary Kft.-nél, a Bajcsy-Zsilinszky utcai BioLife Plazmaközpontban és a Fitness Five Pécsben, a Citrom és a Zólyom utcai Lipóti Pékségben, a Széchenyi téren található Művészetek és Irodalom Házában, a Szent István téri Ókeresztény Mauzóleumban, a Szabadság téri Pannon-Worknél, Petrovics Dávidnénél az Alsóhavi utcában és Göbl Ákosnál a Rákóczi úton adható le dobozt. A Kertvárosban élők az Uitz Béla utcában található Baptistaponton és a Malomvölgyi úton található Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonban is leadhatják a adományaikat. Az egyetemvárosi és uránvárosi lakosok előnyben részesíthetik az Endresz György utcai Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményét (BSZ ÉFESZI), valamint a Makay Imre utcai Lipóti Pékséget. A Szabolcsfalui városrészben, a Barátság utcai BSZSZ OSZSK Pécsi Központban is van egy gyűjtőpont.