Kulturális eseményeken, nagy rendezvényeken is számíthatnak rájuk, emellett a templomi szentmiséken is közreműködnek. Harkány szeretné megőrizni, megóvni ezt a közösséget, mert a jövőben is számítanak aktív részvételükre a város életében. Az estén fellépett a a horvát BelAmi Férfikórus, a szalántai „Marica” Kulturális Egyesület, a kökényi „Matusek László” Kulturális Egyesület, a kátolyi „Karasica” Vegyeskórus, Harkányból az iskola tanulói, valamint a Horvát Vegyes Kórus. A vacsora után a horvát bálon, táncházon a Podravka zenekar adta a talpalávalót.