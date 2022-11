– Milyen sportágban tevékenykedik?

– A Steel Challenge (fémcél lövészet) Amerikából induló sport, egyesíti a gyorsaságot és a pontosságot. Egy pálya öt fémből készült célból áll, ezeket kell a legrövidebb idő alatt eltalálni. Több fegyvernem létezik, én nagykaliber pisztolyt használok, ez a legnehezebb kategória. Mindig is szerettem feszegetni a határaimat.

– Hogy kezdett ezzel foglalkozni?

– Hétéves koromban édesapám tanított meg lőni. Rengeteget gyakoroltam légpuskával. Később elhatároztam, csatlakozom a hadsereghez. Utánanéztem, milyen elit alakulatok vannak Magyarországon. Négyszer voltam sorozáson, mire elhitték, én 17 évesen tényleg be akarok kerülni. Ejtőernyős felderítőként szolgáltam, a fegyverek iránti érdeklődésem már itt megszületett. Több fegyvertípust is megtanítottak kezelni, például gépkarabélyt, mesterlövészpuskát, géppuskát, pisztolyt. Volt időszak, amikor hetente jártunk le a laktanyában lévő, földalatti lőtérre szituációs lövészet foglalkozásra. Tehát mondhatom, hogy a fegyverek mindig jelen voltak az életemben. A sportlövészetet a volt katonatársaimnak köszönhetem, akik lövészklubbot alapítottak, ahova belépve egy idő után kerestem a határaimat, így találtam rá a Steel Challenge-re.

– Nem tartja „erőszakos” sportnak a lövészetet? Talán élnek ilyen képzettársítások a fegyverek kapcsán.

– Egyáltalán nem tartom erőszakosnak a lövészetet! A lőtéren kiemelt fegyelemre van szükség. A fegyver nem játék, de önmagában teljesen ártalmatlan, mi sporteszközként tekintünk rájuk. Mindig a viselője kezében van a döntés. Elsődleges szempont a biztonság, ez mindenek felett áll. Egyébként egyetlen erőszakos sportlövőt sem ismerek. Ahhoz, hogy valaki ezt a sportot művelhesse, komoly pszichológiai vizsgálatokon kell átesnie. A lövészet számomra nagyon komoly stresszoldó is egyben. Amikor lőtéren vagyok, akkor megszűnik a külvilág, ez kizökkent a mindennapokból és teljesen feltölt. Szóval azt mondhatom, hogy a lövészet nyugtatóan hat az egész életemre!

– A Honvédelmi Sportközpontban tanítja is a sportág alapjait. Milyenek a tapasztalatai?

– Nem csak a felnőttek, a gyerekek is érdeklődőek. Fontos hangsúlyozni, hogy a vetélkedés, az új dolgok megismerése és az élményfaktor vezérli ebben őket. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, korábban volt rá példa, hogy szakkör keretein belül programozást oktattam egy általános iskolában. Könnyen tanulnak és örülök, ha tudok nekik mutatni valamit, amitől jobbak lesznek. A legfontosabb, amit próbálok átadni, a fegyelmezettség és a kitartás. Ezt az élet más területein is kamatoztathatják, továbbá olyan kapcsolatokat köthetnek, amelyeket később is előnyükre tudnak fordítani.

– Milyen korú gyerekeket oktat? Fiúk és lányok is részt vesznek az edzéseken?

– Tíz éves kortól felfelé. Természetesen lányok és fiúk is megfordulnak a lőtéren. Délelőtt nagyrészt a környékbeli általános iskolákból jönnek felsős osztályok, délután pedig a kötetlenebb foglalkozások, edzések kapnak helyet. Két részre osztottuk az órákat, gyermek és felnőtt edzésekre. Utóbbi korosztálynak is szeretnénk lehetőséget biztosítani a Sportközpont használatára.

– A lövészet mellett szoftverfejlesztő vállalkozásban dolgozik. Összekapcsolható a két irány?

– Az informatikában is az ismeretlen megfejtése vezérelt. Eleinte azt sem tudtam, hogy kell bekapcsolni egy számítógépet, de magába szippantott ez a világ. Sikerült úgy kiképeznem magam, hogy felvettek egy számítógép szervízbe dolgozni, majd a programozást is autodidakta módon sajátítottam el. Mindig az vonzott, ami nem egyszerű. Ez a terület, a sporthoz hasonlóan folyamatos fejlődést igényel, mindig jelennek meg újdonságok, így soha nem unalmas.

A folyamatos fejlődésben hisz

Balogh Béla 1979-ben született Szigetváron, a lövészet mellett szoftverfejlesztő vállalkozásban dolgozik. Nős, két kisgyermek édesapja. Jelenleg Pécsen edz. Ebben az évben eddig 17 versenyen indult, 11-et megnyert, három második és két negyedik helyet szerzett, nemrég bekerült az Európa bajnokságra készülő csapatba.

– Szeretnék magyar bajnok lenni, később, ha lehetőségem adódik rá, akár Európa-bajnok. Utóbbi szponzor nélkül csak egy álom, de minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ezt elérjem. Emellett a dinamikus lövészetet szeretném népszerűsíteni a fiatalok körében – árulja el a céljait Balogh Béla.