Több mint 600 gyerek vonult fel lampionokkal péntek este a Széchenyi-téren. A Pécsi Német Önkormányzat szervezésében megvalósuló eseményen a német nyelvterületről elterjedő tradíció elevenedett meg, amellyel Szent Márton napját köszöntötték. Ez a hazánkban is egyre nagyobb hagyománynak örvendő felvonulás Pécsre is elért. Idén négy pécsi intézmény, a Koch Valéria Iskolaközpont, a Belvárosi Általános Iskola, a Testvérvárosok Terei Általános Iskola és a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda csatlakozott ehhez a szokáshoz. A gyerekek nem csak a jó cselekedetet szimbolizáló fényt juttatták el az emberekhez, de énekkel és tánccal is feldobták az eseményt, amelyre nagy számban érkeztek érdeklődök.