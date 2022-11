Megvannak az előnyei 43 perce

Többen választják az online vásárlást karácsonykor

Most, hogy rohamosan közeledünk a karácsony felé a bevásárlóközpontok üzleteiben egyre több embert látunk tolongani. De a pandémia miatt megváltoztak vásárlási szokásaink, sokan fordulunk inkább az online rendeléshez még most is.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotós: Flajsz Péter

Az egyik pécsi üzlet munkatársa elmondta, hogy náluk évről-évre növekszik az online vásárlások száma. Sokan megrendelik a kinézett terméket a weboldalon és személyesen átveszik a boltban, így még a szállítási költséget sem kell fizetniük. Még nincs vége a novembernek, de már a hónapban rohamosan megnövekedtek ezek a rendelések. Decemberben ez a szám pedig csak magasabb lesz. Viszont az év utolsó hónapjában a cég nem biztos, hogy vállalni tudja december 24-ig a termék kiszállítását. A weboldalon ezt általában feltüntetik, aminek hatására sokan inkább személyes jelenlétükkel tisztelik meg az üzletet.

A lakosság körében is egyre többen preferálják az internetes vásárlást. Legnagyobb előnyeként azt emelik ki, hogy nincs sorban állás. De azért előfordul néhány eset, amikor szívesebben mennek be a boltba. Egy pécsi egyetemista jellemzően online vásárol, de, ha adott a lehetőség akkor a weboldalon kinézett termékeket személyesen veszi meg. Kisebb tárgyaknál a bolti beszerzést választja, mert nem kell a kiszállításra várni. Nagyobb tárgyaknál viszont az onlinet, a házhozszállítás lehetősége miatt. Van olyan is, aki azért választja az online vásárlást, mert úgy a termék megvásárlása előtt megtudja nézni, hogy az adott áru milyen árakon vannak a különböző boltokban.

Meglepő módon azonban nem csak a fiatalabb korosztály választja ezt a vásárlási módot az ünnepi időszakban, hanem az idősebbek is. A megkérdezett édesanyák kiemelték, hogy az adventi készülődés során több feladatot kell ellátniuk a szülőknek, az online vásárlás viszont leveszik róluk a személyes ajándékvásárlás terhét. Viszont nélkülözhetetlennek tartják, hogy legyenek fotók feltöltve a megvásárolni kívánt termékről, illetve szeretnek véleményeket is olvasni az áruról. Viszont volt olyan, aki az online tér nyújtotta túl nagy választékot hátrányként emelte ki. Megunja az oldalak nézegetést, nem tud dönteni és végül vásárolni sem. Ő ezért inkább személyesen látogatja meg az üzleteket. A stressz szintje növekszik A karácsonyi időszak közeledtével a vásárlók magatartása is megváltozik. Az adventi időszaknak a békéről és a nyugodtságról kéne szólnia, de még sincs így. Türelmetlenebbek és stresszesebbek lesznek az emberek a karácsony közeledtével. Az üzlet munkatársa elmondta, hogy a vásárlók mellett az eladók is leterheltebbek, mint az év többi szakaszában. Ez pedig azt eredményezi, hogy sok esetben nem jut mindenkire megfelelő idő, ami elégedetlenségeket és félreértéseket eredményez.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!