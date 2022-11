Bánkuti István, a cég vezérigazgatója lapunk megkeresésére úgy reagált, hogy a hétvégi temetői járatok nem maradtak ki, jól sikerült a nagyobb forgalmat is lebonyolítani. Hozzátette: mindig is lesznek panaszok, és voltak is, ezt el kell fogadni, ha tömegközlekedésről van szó, de igyekeznek a realitáshoz közelíteni a menetrendet.

Felülvizsgálják a héten a menetrendet

– Az első két hónap tapasztalatai alapján, ahogy ezt már mondtuk, felülvizsgáljuk a menetrendet – emelte ki a vezérigazgató. – A jövő szerdai kommunális bizottság elé kerülhet az az előterjesztés, ami alapján egy kisebb átalakítást hajthatunk végre. Lehet benne olyan is, hogy bizonyos járat majd kevesebbet megy, vagy ideiglenesen a délutáni járatot megszüntetjük. Ilyen lehet a 44-es vonala, ahol magam is azt tapasztaltam, hogy az átlagos utaslétszám 2,5 fő, de itt azt is szeretnénk, hogyha jövő tavasszal sikerül minibuszt vennünk, akkor azt használnánk ezen a viszonylaton.

Egyszerre többen is betegek lehetnek

A menetrend átalakításáról szóló részletes előterjesztés a hét végére készülhet el döntően a Biokom Nkft. szakembereinek közreműködésével – derült ki Bánkuti szavaiból, aki szerint minimálisan kevesebbet mennének a buszaik – a napi 1956 helyett 1900 járatot indítanának egy munkanapon –, de a cél az, hogy ne legyen járatkimaradás. Jelenleg 248 sofőr járja a pécsi utakat, de egy-egy őszi reggelen 5-6-an is jelzik, hogy betegség miatt nem tudnak munkába menni, ilyenkor a pótlásuk megoldása rendkívül nehéz.