Ennek apropóján tartott kedden villám-sajtótájékoztatót Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő, emlékeztetve a jármű ipartörténeti fontosságára, egyben a már említett helyi és turisztikai vonzerejére. Üzenetében felszólította Péterffy Attila polgármestert, hogy – a városi cégvezetők kiemelt bérezése helyett például – tegyen meg mindent a villamos Pécsett tartására.

Ekkor még nem tudhatta, hogy erre most új esély nyílott. Amint arról ugyanis a Dunántúli Napló kérdésére Roflics Gergő, az üzemeltető egyesület vezetője jó hírként beszámolt, éppen most terjesztenek az önkormányzat elé egy olyan új ajánlatot, amely révén talán maradhat a villamos Pécsett.

Igaz, nem a Ferencesek utcájában, hanem a Balokány ligetben. Amely a turistautak fősodrán kissé kívül esik ugyan, ám szintén autentikus helyszín, hiszen az egykori három vonal egyikének éppen a Zsolnay gyár előtt volt a végállomása. Ahhoz ugyanis, hogy az átszállítást az önkormányzat anyagilag is támogathassa, mindenképpen szükséges a tulajdonjog megszerzése is.