Ebben az évben is ünnepi díszbe öltözik a bor városa. A korábbi évekhez hasonlóan most is Villány három pontján – a Diófás téren, a Főtéren, és a virágosi városrészen a templom előtt – állítanak és díszítenek fenyőfát a városüzemeltetés munkatársai, az adventi programok pedig vasárnap kezdődnek. A négy hétvégén négy különböző helyszínen várják az érdeklődőket a szervezők. November 27-én 17 órától Kéméndi Tamás harmonikaművész és Györfi Anna énekesnő, színművésznő karácsonyi dallamai töltik meg a református templomot, a következő hétvégén viszont szombaton, december 3-án 16 órától várják az helyieket és a Villányban vendégeskedőket a Diófás térre, ahol karácsonyi dallamokkal, gyermekműsorral, kézműves alkotásokkal, forralt borral, mézeskaláccsal, forró teával készülnek a kilátogatók számára. 17 órától Anikó mesekuckója varázsolja el a legkisebbeket, ezt követően pedig a Mikulás is érkezik a térre látogató gyerekekhez és felnőttekhez. December 11-én a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla Leánykarának kóruskoncertje lesz a villányi katolikus templomban, advent utolsó hétvégéjén, vasárnap, 17 órakor pedig a Művelődési Házban kerül sor a karácsonyi hangversenyre. Ezen az alkalmon a helyi kulturális csoportok műsorait láthatja a közönség.