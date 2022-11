Útfelújításra közel hatvan millió forint támogatást nyert a település a TOP-PLUSZ pályázaton - a kapott forrásból az Ady Endre utca útburkolatát renoválják: szélesítik az utat és új burkolat is készül. Mindemellett - közölte Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere - két forgalomlassító fekvőrendőrt is telepítenek a közútra, a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Az érintett útszakasz a nagyközség újtelepi részének "fő utcája", felújítására utoljára több, mint 10 évvel ezelőtt került sor, és akkor is csak egy kopóréteget kapott a régi aszfalt. A meglévő útburkolat túl keskeny, több helyen repedezett, megsüllyedt, romlásnak indult és a padka is több helyen hiányos. A most elnyert 59,9 millió forintos támogatásból megfelelő útburkolatot és padkát alakítanak ki, az út szélességét pedig háromról négy méterre növelik. A beruházás várhatóan a jövő évben valósul meg.