A meszesi városrészben élők se örülnek a posta bezárásának. Egy másik előfizetőnk a következőt írta: – Minden erőfeszítés ellenére sem sikerült elérni, hogy a keleti városrészben legyen egy valamirevaló piac. Ebbe lassan bele is törődünk. Most azonban már posta se lesz a környéken. A megmaradó hivatalokban vajon mekkora sorban állásra kell majd számítani az elkövetkező időszakban? A karácsony előtti csúcsforgalomban? És hogyan tovább? Esetleg az lesz a következő, hogy a városrészben a boltok is bezárnak?