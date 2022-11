Jó pár évvel ezelőtt hatalmas zsákokat helyeztek a Szent István téri szökőkútba. Most azt gondolnánk, hogy valamilyen nagy katasztrófa elhárítása miatt helyezték ki őket, például özönvíz szerű esőre készültek. Mint megtudtuk, a Szent István téri kút medencéjének a november eleji téliesítése zajlott, a védőtető alá szivaccsal és fűrészporral teletömött műanyagzsákokat helyeztek el, hogy a kemény fagyok elől védjék a szökőkutat. Volt is ok rá, hisz a nyolcvanas, kilencvenes években voltak olyan telek, amikor jelentős mínuszokkal érkezett meg Baranyába a téltábornok, és a havazás sem maradt el. Nem volt ritka akkor a tíz-húsz centiméteres hólepel.